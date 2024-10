Traforo del Gran Sasso riaperto: traffico ripristinato su entrambe le gallerie senza più disagi

Dopo settimane di problemi e polemiche, il transito lungo l'A24 torna alla normalità.

Dopo settimane di disagi e lunghe attese, il traffico è stato finalmente ripristinato sotto il Traforo del Gran Sasso. Da questo pomeriggio, entrambe le gallerie che collegano Assergi (L'Aquila) e Colledara (Teramo) sono di nuovo aperte al transito, consentendo la normale circolazione su entrambe le corsie. La riapertura è avvenuta dopo che il commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, ha formalmente convocato la società concessionaria Strada dei Parchi, del Gruppo Toto, per la riconsegna della galleria destra in direzione Teramo e delle aree di cantiere.

Nel comunicato diffuso dalla società Strada dei Parchi, è stato specificato che i tecnici hanno eseguito un attento sopralluogo prima di procedere alla rimozione dei dispositivi e delle segnaletiche temporanee che regolavano il senso unico alternato, consentendo la ripresa del flusso bidirezionale lungo il tunnel. Entro poche ore, il traffico è quindi tornato a scorrere regolarmente, evitando ulteriori rallentamenti che, negli ultimi giorni, avevano creato numerosi disagi agli automobilisti.

La chiusura parziale del traforo era stata disposta lo scorso 14 ottobre per consentire l’avvio dei lavori di carotaggio, commissionati alla società Italfer del gruppo RFI. Tali interventi rientrano nel piano di messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, un'opera di grande rilevanza che ha visto coinvolto Caputi nella supervisione. Tuttavia, il cantiere è stato sospeso solo dopo tre giorni a causa di un grave guasto al canale del collettore che ha provocato un intorbidimento delle acque.

Le autorità sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, il ritorno alla normale circolazione rappresenta un sollievo per i tanti utenti che quotidianamente percorrono questa importante arteria stradale. La fase successiva prevede il completamento delle verifiche tecniche e il possibile proseguimento dei lavori in sicurezza, evitando ulteriori disagi.