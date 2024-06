Tragedia: Anziana Muore di Stenti, Figlia Arrestata per Abbandono

Una vacanza al mare si è trasformata in una tragedia per una famiglia di Montelibretti, in provincia di Roma. Un'anziana donna disabile di 84 anni è morta di stenti dopo essere stata lasciata sola dalla figlia, partita per le vacanze a Roseto degli Abruzzi con i propri figli.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, hanno ricostruito l'evento che ha portato alla tragica scoperta. La figlia, una donna di 49 anni, è stata fermata e, dopo l’interrogatorio di garanzia, posta agli arresti domiciliari con l'accusa di abbandono di persona incapace.

I militari si sono recati presso l'abitazione dell'anziana per consegnare un atto, ma non hanno ricevuto risposta. Insospettiti dal forte odore proveniente dall'interno, sono entrati da una finestra aperta, trovando il cadavere della donna. Il corpo, coperto parzialmente da un lenzuolo, giaceva a terra. La ricognizione cadaverica ha stabilito che il decesso era avvenuto da giorni, presumibilmente a causa della mancanza di cibo e acqua.