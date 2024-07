Tragedia: Donna Veglia la Madre Morta per un Mese, Figlia Ricoverata in Psichiatria

Una drammatica vicenda di isolamento e disagio è emersa a Teramo, dove una donna di 43 anni è stata ricoverata in psichiatria dopo essere stata trovata in stato di shock. La scoperta è avvenuta domenica scorsa in un'abitazione popolare di via Arno, dove i vigili del fuoco, allertati dai vicini a causa di un cattivo odore, hanno rinvenuto il corpo di Franca D'Agostino, 77 anni, in avanzato stato di decomposizione.

Secondo le prime indagini, la donna sarebbe deceduta circa un mese fa. Durante questo periodo, la figlia ha vegliato il corpo della madre, coprendolo con coperte bagnate e saponette profumate. Al momento del ritrovamento, la 43enne era uscita dall'abitazione e, dopo un giro in città, è stata rintracciata dai carabinieri a Giulianova e portata in caserma.

L’ispezione cadaverica, condotta dal medico legale Giuseppe Sciarra, ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali, escludendo segni di violenza sul corpo. Tuttavia, in attesa dell’autopsia, la figlia sarà iscritta nel registro degli indagati per consentire gli accertamenti medico-legali necessari. Il pubblico ministero Greta Aloisi coordina le indagini, che includono la verifica se la donna abbia continuato a ritirare la pensione della madre durante il periodo di morte.