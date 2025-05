Tragedia: Incendio Notturno Stronca Vita di Anziana

Un devastante incendio notturno in contrada Collatuccio, Loreto Aprutino, ha causato la morte di un'anziana di 85 anni; il marito è stato ricoverato per intossicazione.

Una notte di terrore ha colpito la comunità di Loreto Aprutino, dove un incendio ha devastato un'abitazione in contrada Collatuccio, causando la morte di una donna di 85 anni. Il marito, anch'egli anziano, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara per intossicazione da fumo.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto la casa colonica. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Penne sono intervenuti tempestivamente per domare l'incendio, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato manovre rianimatorie, purtroppo senza successo.

Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della compagnia di Montesilvano, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ipotesi, l'incendio potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento elettrico o da un dispositivo di riscaldamento difettoso.