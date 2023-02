Tragedia Rigopiano, ultimo giorno del processo di primo grado, sentenza attesa per il pomeriggio

Dopo oltre sei anni dalla tragedia, 1.318 giorni dalla prima udienza del 16 luglio 2019, ben 15 rinvii e le aule separate in piena emergenza Covid, oggi arriva la sentenza di primo grado al processo per la valanga sull'Hotel Rigopiano.

Il pomeriggio del 18 gennaio del 2017 migliaia di metri cubi di neve spazzarono via tutto, la struttura, ma soprattutto 29 vite umane.

La risposta della giustizia si saprà nel pomeriggio quando il Giudice Gianluca Sarandrea, dopo aver dato spazio in mattinata, ad un altro paio di contro repliche da parte degli avvocati difensori, avrà chiuso la camera di consiglio e sarà in grado di annunciare il dispositivo di sentenza per 26 dei 30 imputati ammessi al Rito Abbreviato, per 4 di questi la stessa Procura ha chiesto l'assoluzione.

Alla sbarra esponenti politici, funzionari, dirigenti prefettizi e i gestori dell'Hotel, per ipotesi di reato che vanno dal disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni plurime colpose, falso ed anche depistaggio ed abuso edilizio. Il Procuratore Giuseppe Bellelli nella sua requisitoria ha auspicato "una sentenza che in nome della Costituzione e del Popolo Italiano affermi il modello di Amministratore Pubblico che aveva il dovere di prevedere il peggio ed evitare la tragedia." Quasi tutti gli avvocati difensori, invece, puntano sull'assoluta imprevedibilità dell'evento.

A Sarandrea il compito di fare sintesi tra i circa 150 anni di condanna richiesti per i 26 imputati, dai 12 anni all'ex Prefetto Provolo, agli undici anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola Lacchetta ed il suo tecnico comunale Colangeli, ai 10 anni per i dirigenti della Provincia di Pescara D'Incecco e Di Blasio, e le altre pene a seguire.

Sono in aula i parenti delle 29 vittime che si sono costituiti in un Comitato che si è sempre distinto per dignità e soprattutto pazienza, ma che oggi chiede giustizia.