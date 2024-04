Tragedia a Acciano: Ex Sindaco Investito da un'Auto, Muore Dopo Lunghi Giorni di Agonia

La comunità di Acciano è stata scossa da una tragica notizia: l'ex sindaco della città, Enzo Filippi De Santis, è deceduto in ospedale dopo sedici giorni di lotta contro le conseguenze di un tragico incidente stradale. L'uomo, 89enne geometra e stimato membro della comunità, è stato investito da un'auto mentre si trovava nelle vicinanze dell'ospedale locale.

La Procura della Repubblica dell’Aquila ha immediatamente avviato un'inchiesta sulla morte di De Santis, per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo. Il magistrato responsabile ha ordinato l'esecuzione di un'autopsia, affidata al medico legale Cristian D’Ovidio, svolta nel tardo pomeriggio di ieri.

Dall'esame è emerso che la morte dell'anziano è stata causata dalle gravi ferite e dalle lesioni interne riportate nell'incidente stradale. L'auto coinvolta nell'incidente è stata identificata come una Fiat Panda. L'investigazione ora si concentra sull'analisi delle circostanze che hanno portato all'incidente, con l'obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e garantire giustizia per la vittima e i suoi cari.

Acciano piange la perdita di un illustre cittadino, ricordato non solo per il suo impegno politico come ex sindaco, ma anche per il suo contributo alla comunità e alla sua professione di geometra. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.