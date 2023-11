Tragedia a Ancarano: Muore imprenditore agricolo di 68 anni schiacciato dal trattore

Secondo incidente mortale in agricoltura nel Teramano in un mese.

Una tragedia ha colpito la comunità di Ancarano, dove si è verificato l'ennesimo infortunio mortale nel settore agricolo. Pompilio Capoferri, un noto imprenditore agricolo di 68 anni, ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore mentre stava lavorando nel suo terreno.

Il figlio dell'uomo è stato testimone dell'incidente e ha immediatamente lanciato l'allarme, attirando l'intervento tempestivo dei soccorsi. Nonostante l'arrivo rapido delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, le lesioni da schiacciamento riportate da Capoferri erano troppo gravi, e ogni sforzo per salvarlo è risultato vano.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 in contrada Madonna della Carità, nell'area di proprietà dove l'imprenditore agricolo stava svolgendo alcuni lavori. Questa è la seconda tragedia di questo genere nell'area del Teramano in un mese, mettendo in evidenza i rischi associati al lavoro agricolo e richiamando l'attenzione sulle misure di sicurezza in questo settore. La comunità locale esprime il proprio cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia.