Tragedia a Castel di Sangro: Muore 48enne durante Sopralluogo di Lavoro, Aperta Inchiesta

Una drammatica vicenda si è verificata il 22 novembre a Castel di Sangro (L'Aquila), dove un uomo di 48 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è deceduto durante un sopralluogo per un lavoro da svolgere in un'abitazione. La Procura della Repubblica di Sulmona (L'Aquila) ha aperto un'inchiesta sul caso, procedendo al momento per omicidio colposo contro ignoti e ordinando l'autopsia per chiarire le circostanze della morte.

Il magistrato di turno vuole verificare se esista un nesso tra il malore accusato dalla vittima durante il sopralluogo e il decesso, e se l'incidente possa rientrare nella categoria degli incidenti sul lavoro. La salma del 48enne si trova attualmente nell'obitorio dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila), dove sarà eseguita l'autopsia dal medico legale Ildo Polidoro.

Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, coordinati dal capitano Giuseppe Testa, l'uomo stava effettuando una verifica preliminare in vista di lavori futuri quando improvvisamente si è sentito male e è collassato. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, i soccorsi sono risultati vani. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il dipartimento della Asl 1 per valutare le condizioni di sicurezza.