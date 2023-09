Tragedia a Cefalù: Donna Muore nel Tentativo di Salvare i Cavalli, 700 Turisti Evacuati

L'emergenza incendi in Sicilia continua a mietere vittime e causare distruzioni, con un'ultima drammatica vicenda che si è verificata a Cefalù. Una donna coraggiosa di 42 anni, Maria David, ha perso la vita mentre cercava disperatamente di salvare i suoi amati cavalli da un incendio devastante. Nel frattempo, 700 turisti sono stati evacuati d'urgenza dall'hotel Costa Verde, la struttura alberghiera più grande della zona.

Le fiamme hanno avvolto il terreno attorno all'hotel, che era ancora affollato nonostante la fine dell'alta stagione. Gli ospiti sono stati evacuati e trasferiti al palazzetto dello sport, anche se questa soluzione è temporanea e precaria.

Maria David è morta venerdì pomeriggio nella zona di Sala Verde a Mazzaforno, Cefalù, mentre cercava di mettere in salvo i suoi cavalli. Insieme al padre e al fratello, era andata nella loro stalla per liberare gli animali. Il suo corpo è stato ritrovato parzialmente carbonizzato in un canalone vicino all'autostrada. Si suppone che la donna sia svenuta a causa dell'aria irrespirabile dovuta al fumo, senza alcuna possibilità di fuga dalle fiamme che l'hanno circondata.

Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che ancora deve affrontare gli incendi che stanno devastando la regione. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari della protezione civile regionale, una cinquantina di focolai sono stati segnalati in diverse parti della Sicilia, inclusi Palermo, Trapani, Catania, Messina, Caltanissetta ed Enna.

L'incendio ha minacciato abitazioni e infrastrutture, portando all'evacuazione di edifici come il campus universitario di Palermo e alcune scuole nella provincia. Nel mezzo di questa emergenza, un uomo a Trappeto è morto durante l'evacuazione delle case, forse a causa di un malore. Inoltre, alcune scuole hanno chiuso anticipatamente a causa delle alte temperature nelle classi.

La comunità di Brancacci ha vissuto momenti di paura mentre gli abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case, cercando rifugio per strada o addirittura sui tetti, per sfuggire alle fiamme che stavano devastando un agrumeto. Gli incendi hanno colpito anche altre località in provincia, tra cui Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi.

La situazione è diventata ancora più critica quando le fiamme si sono avvicinate alle porte di Cefalù, minacciando la città e creando una "situazione molto complicata". Nonostante gli sforzi dei soccorritori e l'intervento di un canadair, il vento forte ha ostacolato i loro sforzi di spegnere gli incendi.