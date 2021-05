Tragedia a Città Sant'Angelo, bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa

Un bambino di due anni è morto annegato nella piscina della villa di famiglia a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. È accaduto attorno ieri sera in via Maddalena. Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo era in casa, quando i familiari l'hanno perso di vista e hanno cominciato a cercarlo. Poco dopo la tragica scoperta: il bambino era finito nella piscina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Montesilvano e il 118, ma i tentativi di salvare i piccolo sono stati inutili. Degli accertamenti si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara).