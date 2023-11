Tragedia a Francavilla, Muore Donna Investita sulle Strisce dopo 3 Mesi di Agonia

Anna Rita Caratella, 70 anni, ha perso la vita nell'ospedale di Pescara a distanza di tre mesi dall'incidente avvenuto il 11 agosto in piazza Santa Liberata a Francavilla. La donna era stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che era stata trasportata in ospedale in condizioni comatose.

Durante il periodo di 90 giorni successivi all'incidente, Anna Rita Caratella era rimasta intubata a causa delle numerose fratture subite nell'investimento. La tragica vicenda ha avuto il suo epilogo nella serata di sabato con il decesso della donna.

La conducente dell'auto coinvolta nell'incidente è una donna di Francavilla, classe 1947, alla guida di una Hyundai Santa Fe. L'incidente è avvenuto mentre la conducente proveniva da sud e cercava di svoltare a destra per raggiungere via De Titta, colpendo Anna Rita Caratella sulle strisce pedonali.

Il pubblico ministero del tribunale di Chieti, Marika Ponziani, ha disposto l'autopsia per indagare sulle cause che hanno portato al decesso della 70enne e fare luce sulla dinamica dell'incidente.