Tragedia a Frosinone: Agguato a Colpi di Pistola davanti a un Bar del Centro

Frosinone è stata scossa da un violento agguato a colpi di pistola, che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone. L'incidente si è verificato poco dopo le 19 in via Aldo Moro, proprio davanti allo Shake Bar, mentre la zona era frequentata da numerosi cittadini, tra cui famiglie e giovani.

Secondo le prime informazioni emerse, le vittime si trovavano sedute a un tavolino del locale quando sono state sorprese dall'arrivo di un'auto, da cui sono scesi due individui armati che hanno aperto il fuoco. I quattro sono stati colpiti e sono rimasti a terra mentre gli aggressori, dopo l'azione, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi. Si ipotizza che il veicolo possa essere stato noleggiato recentemente, ma questa circostanza deve ancora essere confermata.

Sul luogo dell'aggressione, i soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza alle vittime, mentre decine di persone assistevano alla scena atterriti. Nonostante i tentativi dei medici del 118 di rianimare uno dei feriti, purtroppo è deceduto sul marciapiede. In seguito, poco prima delle 22, un altro ferito ha perso la vita in ospedale, aggravando ulteriormente il bilancio della tragedia.

La polizia ha avviato immediatamente le indagini sull'accaduto, ascoltando le testimonianze delle persone presenti e cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato. La comunità locale è rimasta sconvolta da questo violento episodio e attende con ansia ulteriori sviluppi dalle autorità investigative.