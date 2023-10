Tragedia a Mestre: Autopsia Conferma Assenza di Malori per l'Autista e Si Indaga su Possibile Guasto

L'indagine continua sulla tragedia avvenuta a Mestre il 2 ottobre, quando un autobus è precipitato dal cavalcavia di Marghera, causando la morte dell'autista Alberto Rizzotto e ferendo 15 persone gravi e altre 20 a bordo del veicolo, tutte turisti stranieri.

Il primo esito dell'autopsia sull'autista ha escluso evidenze di malori o problemi fisici significativi. Non sono stati rilevati problemi al cuore. I risultati, sebbene parziali, non indicano cause mediche dell'incidente.

Nel corso della prossima settimana, il medico legale completerà l'analisi più approfondita del cuore, in uno sforzo per ottenere ulteriori dettagli sulla salute dell'autista prima dell'incidente. Durante l'autopsia, sono state individuate lesioni alle dita dell'autista, suggerendo che potrebbe aver stretto il volante con tutta la sua forza.

La ricostruzione dell'incidente rivela che l'autobus, operato da La Linea Spa, ha cambiato direzione verso destra senza mostrare segni di frenata o tentativi di rimettersi in carreggiata. È scivolato per circa 50 metri lungo il guardrail e poi è sprofondato nella strada sottostante.

L'indagine si concentra ora sulla possibilità di un guasto meccanico all'autobus, che è stato recentemente aggiunto alla flotta di La Linea Spa ed è completamente elettrico.

Gli esperti stanno anche rivalutando la scena dell'incidente e stanno considerando se la manovra di strisciare lungo il guardrail potrebbe essere stata un tentativo disperato del conducente di rallentare un veicolo fuori controllo. I dati GPS suggeriscono che il bus viaggiava a una velocità di 36 chilometri all'ora quando ha toccato la barriera e si stava muovendo molto lentamente, a circa 6 chilometri all'ora, quando è arrivato al bordo del cavalcavia.

Ulteriori perizie saranno eseguite sul bus e sulla "scatola nera", che in realtà è un sistema di registrazione cloud dell'azienda cinese. Inoltre, una consulenza sulla idoneità del guardrail e sullo stato del manto stradale verrà eseguita nei prossimi giorni. La Procura sta anche esaminando la dinamica dell'incidente a partire dal momento dell'impatto.

Il consulente incaricato prevede di completare il suo lavoro entro febbraio 2024.