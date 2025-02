Tragedia a Monaco: veicolo investe manifestanti, un morto e 28 feriti, arrestato un afghano

A Monaco di Baviera, durante una manifestazione sindacale, un'auto ha travolto la folla causando la morte di una persona e il ferimento di altre ventotto; il conducente, un richiedente asilo afghano di 24 anni, è stato arrestato, e le autorità sospettano un atto terroristico.

Nella mattinata del 13 febbraio 2025, una MINI Cooper ha investito i partecipanti a una manifestazione sindacale nel centro di Monaco di Baviera, provocando la morte di una donna e il ferimento di ventotto persone, tra cui alcuni bambini. Il conducente del veicolo, un richiedente asilo afghano di 24 anni, è stato fermato dalle forze dell'ordine e si trova attualmente sotto custodia. Le autorità stanno indagando sulla possibilità che si tratti di un attentato premeditato.

Il presidente della Baviera e leader della CSU, Markus Söder, ha dichiarato: "Oggi a Monaco di Baviera si è trattato presumibilmente di un attentato. Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato". Anche il sindaco della città ha espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per prevenire simili tragedie in futuro.

Questo episodio si inserisce in una serie di eventi simili avvenuti in Germania negli ultimi mesi. A dicembre 2024, un'auto si è schiantata contro una folla in un mercatino di Natale a Magdeburgo, causando diversi morti e feriti. In quel caso, il conducente, un medico saudita di 50 anni residente in Germania dal 2006, è stato arrestato.

Le indagini sull'incidente di Monaco sono ancora in corso, e le autorità stanno esaminando eventuali legami tra l'autore dell'attacco e gruppi estremisti. Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, e sono stati organizzati momenti di raccoglimento in memoria delle vittime.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere la calma e a collaborare con le forze dell'ordine, segnalando qualsiasi attività sospetta. Si raccomanda inoltre di evitare la diffusione di informazioni non verificate che potrebbero alimentare tensioni o panico.

La sicurezza rimane una priorità per le istituzioni tedesche, che stanno valutando ulteriori misure per garantire la protezione dei cittadini e prevenire futuri attacchi. La collaborazione tra le diverse agenzie di sicurezza e l'attenzione della popolazione saranno fondamentali per affrontare questa sfida.