Tragedia a Roma: Addio ad Agostino Damia, Ex Calciatore e Rugbista, Muore a 48 Anni durante una Cena

Un malore improvviso ha portato alla morte dell'uomo, ricordato come "straordinario" da quanti lo conoscevano

Lutto nel mondo dello sport e della Protezione Civile: Agostino Damia, ex calciatore e rugbista, è morto a 48 anni durante una cena con gli amici a Roma, suscitando incredulità tra coloro che lo hanno amato. Originario di Tagliacozzo, dove era noto come "Gazza" in omaggio al giocatore Paul Gascoigne, Damia si era trasferito ad Avezzano dopo aver sposato Stefania Buccini, con la quale aveva avuto due figlie.

In passato, Damia aveva lavorato come operaio specializzato presso la concessionaria Sterpetti, ma da tempo si era dedicato all'officina Tecnogomme di Avezzano, dove attualmente svolgeva la sua attività lavorativa. Nel 1997, insieme a Christian Rossi, aveva fondato il nucleo di Protezione Civile di Tagliacozzo, dedicandosi volontariamente all'associazione.

Sabato, insieme ad altri membri del gruppo, aveva partecipato alla manutenzione di macchinari nella sede di Tagliacozzo. La sua morte è sopraggiunta domenica sera durante una cena con gli amici, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano.

Agostino Damia aveva militato nelle squadre di calcio di Tagliacozzo e avezzanese rugby, guadagnandosi il ricordo di essere stato "un ragazzo dal cuore d'oro, generoso, disponibile, discreto", come sottolineato dal sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. La comunità esprime il proprio dolore per la perdita improvvisa di un giovane così amato, mentre amici, familiari e conoscenti lo ricordano con gratitudine per il suo esempio di generosità e dedizione.