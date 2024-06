Tragedia a Roma: Muore il Giudice Stefano Venturini dopo lo Scontro in Moto

Oggi è stato un giorno di lutto per la giustizia italiana: il giudice Stefano Venturini, 62 anni, originario di Tagliacozzo, è deceduto all'ospedale Sant'Andrea di Roma a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri.

Venturini era stato ricoverato in terapia intensiva dopo uno scontro frontale tra due moto sulla via Giustiniana, nella Capitale. Lascia la moglie e un figlio, oltre a una lunga carriera nella magistratura. Dal 2016 lavorava alla Corte d'Appello di Roma, dopo aver prestato servizio come Giudice per le indagini preliminari al tribunale di Rieti e aver presieduto importanti processi ad Avezzano.

Oltre alla sua carriera giudiziaria, Venturini era conosciuto nella Marsica anche per essere stato maestro di sci a Ovindoli, evidenziando una grande passione per gli sport e per le moto.

Il tragico evento ha scosso profondamente la comunità giudiziaria e sportiva, con numerosi messaggi di cordoglio pubblicati sui social da coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.