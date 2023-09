Tragedia a San Salvo: Uomo muore dopo una caduta dalle scale

Una tragica vicenda ha scosso San Salvo, dove un uomo di 63 anni, Giannino Di Rocco, ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore e essere caduto dalle scale all'interno della sua abitazione. L'incidente ha causato un grave trauma cranico, e purtroppo, pochi minuti dopo la caduta, il suo cuore si è fermato.

Immediatamente dopo la chiamata di soccorso, è intervenuto l'elisoccorso, ma nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. L'elicottero, che era stato inviato per il trasferimento di Giannino Di Rocco all'ospedale di Pescara, è tornato indietro senza il paziente a bordo.

Le forze dell'ordine, tra cui i carabinieri e la polizia locale, sono state chiamate sul luogo dell'incidente per effettuare tutti i necessari accertamenti. La Procura di Vasto ha deciso di aprire un'indagine per comprendere le circostanze dell'accaduto, e la salma di Giannino Di Rocco è stata trasferita all'ospedale di Chieti per esami medico-legali che possano chiarire ulteriormente la dinamica dell'incidente. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale e lasciato attoniti i familiari e gli amici della vittima.