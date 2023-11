Tragedia a Sant'Egidio: Papà di 39 Anni, Fabrizio Di Antonio, Scompare a Causa di un Aneurisma

Una comunità è sconvolta dalla prematura perdita di Fabrizio Di Antonio, un giovane padre di 39 anni, che è deceduto all'ospedale Mazzini di Teramo a causa delle conseguenze di un aneurisma. La triste vicenda ha iniziato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi quando Fabrizio si è sentito male a casa. È stato prontamente trasportato in ospedale, dove sembrava che le sue condizioni stessero migliorando. Tuttavia, la dolorosa notizia della sua morte è giunta lunedì, scuotendo profondamente la comunità di Sant'Egidio.

Fabrizio Di Antonio lavorava presso l'azienda Mivv di Sant'Omero, specializzata in ricambi per auto. Era noto per la sua dedizione al lavoro, raramente lo si vedeva frequentare locali o bar, e la sua serietà era sempre stata un tratto distintivo. La sua morte ha gettato un'ombra di tristezza sulla frazione di Paolantonio, dove viveva con la sua famiglia, diffondendosi rapidamente tra i residenti increduli.

I funerali di Fabrizio si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Giuseppe a Paolantonio. Lascia la moglie Laura, le figlie Sofia e Ilenia, la madre Giuseppina, il padre Roberto, il fratello Emidio, la sorella Manola, i cognati Ketty, Marino e Daniela, i nipoti Beatrice, Marina e Francesco, oltre a numerosi altri parenti.

In un triste sviluppo per la comunità di Sant'Egidio, Fabrizio Di Antonio è la seconda persona a scomparire improvvisamente negli ultimi giorni, seguendo la recente perdita dell'ex calciatore Paolo Sorgi, 52 anni. Entrambe le morti sono avvenute a seguito di malori improvvisi, scuotendo la comunità locale.