Tragedia a Sulmona: anziana di 93 anni cade in ambulanza e perde la vita

Una drammatica vicenda si è consumata ieri a Sulmona, dove Alba Michelina Orsini, una donna di 93 anni, è deceduta dopo essere caduta dall'ambulanza del 118 che la stava trasportando in ospedale. La anziana, che si era sentita male in casa, aveva chiesto aiuto al servizio di emergenza, e sono stati operatori volontari a prendere in carico la situazione.

Il tragico incidente è avvenuto durante il trasferimento dalla casa della signora Orsini all'ambulanza. La paziente è caduta dalla lettiga, in circostanze ancora da chiarire. Nonostante fosse stata subito presa in carico dagli operatori volontari, è deceduta alcune ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso, dove era stata sottoposta a esami e osservazione a causa di escoriazioni frontali e delle sue pregresse condizioni di salute.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, ordinando il trasferimento della salma nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila a causa dell'inagibilità della sala autoptica sulmonese. Il magistrato di turno dovrà decidere se eseguire un'autopsia o un'ispezione cadaverica per fare luce sulla morte sospetta.

L'inchiesta, affidata alla polizia, è stata avviata d'ufficio dalla Procura, che ha anche bloccato i funerali programmati dalla famiglia in attesa di ulteriori chiarimenti. La Procura sta cercando di determinare se esista un nesso di causalità tra l'incidente durante il trasporto in ambulanza e la successiva morte della anziana.