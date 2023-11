Tragedia ad Ancona: 89enne investito e ucciso mentre attraversa la strada

Arnaldo De Flaviis, un anziano di 89 anni residente a Giulianova, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Ancona, quando è stato investito da un'auto. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma sembra che l'anziano abbia parcheggiato la sua auto sul ciglio della Statale 16, attivato le quattro frecce e si sia incamminato per attraversare la strada a piedi. Potrebbe averlo fatto per raggiungere alcuni operai di un cantiere nelle vicinanze e chiedere assistenza per un problema alla sua vettura.

Purtroppo, in quel preciso istante, è sopraggiunta un'auto guidata da un giovane di 20 anni residente nelle Marche, che ha investito e ucciso Arnaldo De Flaviis. L'anziano era senza giubbino catarifrangente, non aveva una fonte di luce e aveva lasciato la sua auto con i fari spenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, un'ambulanza e la Croce Rossa. Nonostante i soccorritori abbiano tentato di salvarlo, le lesioni riportate nell'impatto sono state fatali, e l'anziano è deceduto sul posto.