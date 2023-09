Tragedia al Mare: 55enne di Francavilla al Mare Muore Durante il Bagno

Una tragedia ha colpito la località balneare di Francavilla al Mare (Chieti) oggi pomeriggio quando un uomo di 55 anni è deceduto mentre faceva il bagno tra gli stabilimenti San Marco e Lido Bianco. La vittima, originaria di Francavilla al Mare, sembra abbia avuto un improvviso malore, molto probabilmente a causa di un infarto, mentre si trovava in un punto dove l'acqua non era molto profonda.

I presenti hanno immediatamente soccorso l'uomo e hanno cercato di rianimarlo, chiamando anche l'ambulanza del servizio di emergenza 118 e i carabinieri per fornire assistenza. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti di chi era presente e dei soccorritori, non è stato possibile salvare la vita del 55enne.

La salma dell'uomo è stata restituita ai familiari, che ora si trovano ad affrontare questa tragica perdita. La comunità di Francavilla al Mare è profondamente colpita da questo doloroso episodio, che serve come tragico promemoria dell'importanza di essere sempre pronti a intervenire in situazioni di emergenza in spiaggia.