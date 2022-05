Tragedia all'asilo: Auto si sfrena e travolge bimbi. Uno è morto.

Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino dell'asilo è stato investito da un'auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è piombata sui piccoli.

Secondo le prime informazioni, quattro sarebbero i bambini rimasti feriti, uno dei quali è morto subito dopo durante il trasporto in ospedale.

Un’auto, una Volkswagen Passat, si sarebbe sfrenata e, dopo una corsa di circa 20 metri in discesa, avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola investendo, secondo le prima informazioni, 4 bambini dai 3 ai 5 anni.

Dalle prime indiscrezioni parrebbe che nell'auto ci fosse una bimba lasciata dalla madre incustodita mentre la stessa stava riprendendo il fratellino nello stesso asilo. Non è chiaro se il freno possa aver ceduto o giocando la bimba possa averlo sbloccato per errore.

Il procuratore Stefano Gallo sta ascoltando i vari testimoni alla presenza della preside Monia Lai.

L'incidente è avvenuto alla scuola dell'infanzia 1 Maggio all'Aquila.

All’asilo è arrivato anche il sindaco Pierluigi Biondi visibilmente scosso: “non ci sono altre parole, “ha detto Biondi, trattenendo le lacrime, ai cronisti mentre lasciava l’asilo per recarsi all’ospedale.

“Con il cuore e con le preghiere per i bambini coinvolti nel terribile incidente fuori l’asilo di Pile. Ciò che è accaduto ci lascia senza parole, non possiamo far altro che guardare al cielo, confidare nella bravura dei nostri medici e stringerci attorno alle famiglie di questi piccoli. Questo vuol dire essere una comunità”, commenta al deputata Stefania Pezzopane, anche lei sul posto.