Tragedia della Follia: lite furiosa, poi investe con l'auto il fratello e lo uccide!

Dramma familiare all'Aquila: una lite tra fratelli culmina in tragedia, con un 60enne deceduto dopo essere stato investito dall'auto guidata dal fratello minore.

Una disputa familiare si è trasformata in una tragedia nella tarda mattinata odierna in via Peltuinum, nel quartiere Pettino dell'Aquila. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, un uomo di 55 anni, dopo aver inseguito il fratello 60enne brandendo una mazza, lo avrebbe deliberatamente investito con la propria autovettura. Successivamente, avrebbe tentato la fuga, ma è stato prontamente fermato dai militari dell'Arma, allertati da alcuni testimoni oculari.

L'episodio avrebbe avuto origine da un speronamento tra due veicoli, una Fiat Panda di colore giallo e una Volkswagen bianca, all'incrocio con via Antica Arischia. In seguito allo scontro, il 55enne avrebbe inseguito il fratello maggiore con una mazza, per poi travolgerlo intenzionalmente con l'auto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore. Nonostante gli sforzi del personale medico, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Il fratello minore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono condotte dai carabinieri con il supporto della polizia locale. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause scatenanti del litigio tra i due fratelli.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando familiari, amici e conoscenti attoniti di fronte a una vicenda così drammatica e inaspettata.