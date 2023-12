Tragedia di Rigopiano: Procura Chiede Condanne per Tutti i 30 Imputati nel Processo d'Appello

"In Corte d'Appello, la Procura riafferma le responsabilità di Comune, Provincia, Regione e Prefettura nella Tragedia del 2017"

Si è conclusa oggi intorno alle 13:15 la prima udienza in Corte d'Appello all'Aquila per il giudizio di secondo grado nei confronti dei 30 imputati legati alla tragedia di Rigopiano nel gennaio 2017. Dopo la relazione introduttiva del presidente Aldo Manfredi, sono seguiti gli interventi dei sostituti procuratori di Pescara, Annamaria Benigni e Massimo Papalia, applicati per l'occasione all'Aquila. Nel corso di quasi due ore di intervento, sono state ribadite le responsabilità di vari enti, compresi il Comune di Farindola, la Provincia di Pescara, la Regione Abruzzo e la Prefettura di Pescara, soprattutto in relazione a reati come il disastro colposo e il depistaggio, quest'ultimo riferito all'ex prefetto Francesco Provolo.

La Procura ha presentato il ricorso, condiviso dalle parti civili, mentre si dovranno valutare i ricorsi dei legali dei tre condannati in primo grado: il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta (2 anni e 8 mesi) e i due dirigenti della Provincia di Pescara, Paolo d'Incecco e Mauro Di Blasio (3 anni e 4 mesi). Le richieste di condanna avanzate in primo grado sono state confermate dalla Procura. Il processo, che coinvolge numerosi enti e persone, continua a suscitare grande interesse, testimoniando la gravità delle accuse legate alla tragedia di Rigopiano.