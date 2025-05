Tragedia: donna di 48 anni trovata morta nella rimessa

Il marito scopre il corpo senza vita della moglie nella rimessa agricola; indagini in corso per chiarire le cause del decesso.

Nel pomeriggio di martedì 27 maggio, una tragedia ha colpito la comunità di Cepagatti, in provincia di Pescara. Una donna di 48 anni, identificata con le iniziali L.C., è stata trovata priva di vita dal marito all'interno di una rimessa agricola situata in contrada Ciarra, a breve distanza dalla loro abitazione e dall'azienda agricola che gestivano insieme. L'uomo ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all'arrivo del personale del 118 e dei Carabinieri, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Le prime indagini non hanno rilevato la presenza di biglietti o messaggi che possano indicare un gesto volontario, sebbene questa rimanga l'ipotesi principale al momento. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara, dove verrà eseguita l'autopsia per determinare con precisione le cause della morte.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale. La donna era conosciuta e stimata, così come il marito, titolare anche di una piccola impresa di movimento terra. Alcuni residenti hanno espresso incredulità di fronte alla possibilità di un gesto volontario, sottolineando che la 48enne non aveva mai mostrato segni di depressione o disagio.