Tragedia familiare a Vasto: padre incontra il legale mentre emergono nuovi dettagli

Proseguono le indagini sull’omicidio del giovane Andrea Sciorilli mentre si attendono gli esiti dell’autopsia e si chiariscono le dinamiche della lite familiare

Restano ancora numerosi elementi da chiarire sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne ucciso a Vasto dal padre Antonio Sciorilli al termine di una violenta lite domestica. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito il figlio con tre fendenti di ascia, in un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.

Nella giornata odierna è previsto un nuovo incontro tra l’indagato e il suo difensore, l’avvocato Massimiliano Baccalà, che si recherà nel carcere di Vasto per un secondo colloquio. Il legale, che conosce personalmente l’uomo da tempo, sta lavorando per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e definire una linea difensiva.

Già nella giornata precedente, l’avvocato aveva avuto modo di confrontarsi con alcuni familiari, tra cui la moglie dell’indagato, assente dall’abitazione al momento della tragedia. Un passaggio ritenuto importante per raccogliere elementi utili a comprendere il contesto familiare in cui si è consumato il delitto.

Intanto, presso l’obitorio dell’ospedale di Chieti, è in programma l’autopsia sul corpo del giovane, accertamento fondamentale per chiarire le cause esatte del decesso e fornire ulteriori dettagli sulle modalità dell’aggressione.

Le indagini proseguono a ritmo serrato da parte dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Vasto, con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto. Tra gli aspetti ancora da definire vi è anche il percorso compiuto dal corpo della vittima: il giovane è stato infatti rinvenuto sulla rampa dei garage del palazzo, con il padre accanto.

Secondo quanto emerso finora, la discussione tra padre e figlio sarebbe iniziata all’interno della camera del ragazzo, per poi degenerare rapidamente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni fase della vicenda, anche attraverso rilievi tecnici e testimonianze, per delineare con esattezza la dinamica dei fatti.