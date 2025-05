Tragedia familiare: marito accoltella la moglie davanti ai figli e muore in un incidente

Una donna di 48 anni è stata gravemente ferita dal marito con diverse coltellate. I figli minori hanno dato l'allarme. L'uomo è deceduto poco dopo in un incidente stradale.

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di San Secondo Parmense nella mattinata del 2 maggio. Una donna di 48 anni è stata accoltellata dal marito 53enne all'interno della loro abitazione, sotto gli occhi dei figli minori. L'aggressione è avvenuta intorno alle ore 9 in Borgo Bertani, nel centro del paese. I bambini, in preda al panico, sono corsi fuori casa urlando e chiedendo aiuto, attirando l'attenzione di una vicina che ha immediatamente allertato i soccorsi.

La donna, colpita da diverse coltellate al collo, avambraccio e torace, è stata trasportata in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è attualmente ricoverata in rianimazione in condizioni gravi ma cosciente.

Dopo l'aggressione, l'uomo è fuggito a bordo della propria auto. Poco dopo, sulla Strada Provinciale 10, a poche centinaia di metri dall'abitazione, si è schiantato frontalmente contro un furgone. L'impatto è stato fatale per l'aggressore, mentre i due occupanti del furgone sono rimasti gravemente feriti . Le autorità non escludono l'ipotesi di un gesto estremo da parte dell'uomo.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri, il Nucleo Investigativo di Parma e i militari della stazione di Fidenza per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale, che sta cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia.

I figli della coppia, profondamente scossi dall'accaduto, sono stati affidati ai servizi sociali e trasferiti in una struttura protetta. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, che riporta l'attenzione sul tema della violenza domestica e sulla necessità di interventi preventivi efficaci.

Per chi si trova in situazioni di violenza o stalking, è attivo il numero gratuito 1522, disponibile 24 ore su 24, che offre supporto e assistenza in diverse lingue.