Tragedia in Abruzzo: due vigili del fuoco perdono la vita durante un'escursione

Durante un'escursione nel Parco Nazionale della Maiella, due vigili del fuoco di Chieti sono deceduti dopo essere scivolati in una forra del fiume Avello; altri due colleghi sono stati tratti in salvo, uno dei quali in ipotermia.

Un'escursione nel cuore del Parco Nazionale della Maiella si è trasformata in tragedia per quattro vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, liberi dal servizio. Durante l'uscita nella suggestiva località di Balzolo, nel territorio del comune di Pennapiedimonte, due di loro sono scivolati in una forra del fiume Avello, perdendo la vita. I corpi sono stati individuati dai soccorritori nelle prime ore di oggi.

L'allarme è scattato nella serata di ieri, quando i quattro escursionisti hanno contattato la sala operativa per segnalare difficoltà nel rientro. Le ricerche, rese complesse dalla morfologia impervia dell'area, sono proseguite per tutta la notte. Due dei vigili sono stati recuperati: uno illeso, l'altro in stato di ipotermia e trasportato all'ospedale di Chieti .

Le operazioni di recupero dei corpi sono state condotte da squadre specializzate dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico, con il supporto di unità provenienti dalle regioni limitrofe . L'area, già teatro in passato di incidenti simili, è nota per la sua bellezza ma anche per la pericolosità dei suoi percorsi.

Le vittime, entrambi 43enni, erano esperti del territorio e appassionati di escursionismo. La comunità locale e il corpo nazionale dei vigili del fuoco sono in lutto per la perdita di due colleghi stimati e amati.