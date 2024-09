Tragedia in Montagna: Due Vittime durante la Raccolta di Funghi

Due uomini muoiono in incidenti separati mentre cercavano funghi nelle montagne abruzzesi; interventi complessi per il recupero dei corpi.

Questa mattina, due tragici incidenti hanno portato alla morte di un 82enne e di un 85enne, entrambi mentre cercavano funghi nelle aree montane dell'Abruzzo. Le vittime sono Giuseppe Di Luca, residente a Corropoli, e Aldino Ruggieri, noto cardiologo in pensione di Tortoreto.

L’incidente di Giuseppe Di Luca è avvenuto nei pressi di Rocca Santa Maria, nella zona del Ceppo, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Alle ore 9:45, i vigili del fuoco di Teramo sono stati allertati per un intervento di soccorso per un fungaiolo. Di Luca, mentre raccoglieva funghi con un nipote, è scivolato e precipitato per circa 20 metri, morendo sul colpo a causa dei gravi traumi. Il recupero del corpo, complicato dalla zona impervia, è stato effettuato grazie all'uso di tecniche Saf (speleo-alpino-fluviale) e con l'assistenza di un elicottero del 118. La salma è stata poi trasportata all'ospedale Mazzini di Teramo.

Nel secondo incidente, avvenuto a Valle Castellana, Aldino Ruggieri, 85 anni, è stato trovato deceduto nella località di Fosso Viola, a circa 700 metri di altitudine. Ruggieri è scivolato per circa 10 metri mentre raccoglieva funghi, riportando traumi fatali. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118 e degli amici presenti, non è stato possibile salvarlo. Anche in questo caso, le operazioni di recupero hanno visto l'intervento di un elisoccorso e dei carabinieri locali. La salma è stata restituita ai familiari.

Questi incidenti mettono in luce i pericoli associati alla raccolta di funghi in ambienti montani e l'importanza di mantenere alta l'attenzione e la preparazione per attività in ambienti difficili.