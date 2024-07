Tragedia in Sicilia: Insegnante di Pescasseroli Annega in Mare

Una vacanza in Sicilia si è trasformata in tragedia per Biancamaria Cocuzzi, insegnante di scuola primaria di 62 anni originaria di Pescasseroli. La donna si trovava a Milazzo, ospite di un'amica, quando ha deciso di tuffarsi in mare nonostante le acque agitate. Purtroppo, l'impresa si è rivelata fatale e Cocuzzi è annegata.

Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno raccolto le testimonianze del bagnante che aveva lanciato l'allarme e degli altri presenti in spiaggia. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Pescasseroli, dove Cocuzzi tornava spesso durante l'anno.

Cocuzzi si era trasferita a Roma negli anni Ottanta per lavorare come insegnante di scuola primaria. Il sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari, che è anche un suo parente, ha voluto ricordarla con affetto.

I funerali di Biancamaria Cocuzzi si terranno a Roma, mentre la salma sarà poi sepolta nel cimitero di Pescasseroli.