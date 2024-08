Tragedia in Spiaggia: Muore Turista Romena Venuta per il Matrimonio del Nipote

Una turista romena di 64 anni, Jude Rodica, è deceduta ieri mattina sulla spiaggia di San Salvo, a causa di un infarto. La donna, arrivata da pochi giorni insieme al marito per partecipare al matrimonio di un nipote, si è sentita male mentre si trovava sulla riva del tratto di spiaggia libera vicino al lido Controvento.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11, in una giornata particolarmente calda. Non appena Jude Rodica è entrata in acqua, ha avvertito un malore. I soccorsi sono stati immediati: un'assistente bagnante ha tentato le prime manovre di rianimazione, seguita poi dal personale del 118, che ha utilizzato un defibrillatore. Nonostante i disperati tentativi di salvarla e la richiesta di un elisoccorso da Pescara, ogni sforzo si è rivelato vano. La donna non ha mai ripreso conoscenza, lasciando la spiaggia avvolta nel silenzio.

La tragedia ha avuto un ulteriore risvolto drammatico quando una parente, accortasi della gravità della situazione, ha accusato a sua volta un malore.