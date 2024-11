Tragedia in bicicletta: imprenditore colpito da malore muore tornando a casa

Una comunità in lutto dopo la scomparsa dell’imprenditore Annunziato Sichetti, stroncato da un malore mentre tornava a casa in bicicletta.

Una tragedia ha colpito la comunità locale quando Annunziato Sichetti, 64 anni, titolare della Valsangro, è morto mentre si stava recando a casa in bicicletta. L’imprenditore, conosciuto per la sua ditta specializzata nella fornitura di semi, era uscito per una passeggiata domenicale lungo la strada provinciale per il Sangro.

Intorno alle 12:30 di ieri, in via Oriente, alcuni passanti hanno assistito all’inevitabile dramma quando hanno visto Sichetti accasciarsi sull'asfalto. Subito sono state allertate due ambulanze del 118 e due pattuglie dei Carabinieri, provenienti rispettivamente da Fossacesia e Torino di Sangro. Nonostante l'immediato intervento e i tentativi di rianimazione effettuati con l'ausilio di un defibrillatore, per l'imprenditore non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere.

La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando un’ondata di cordoglio sui social network, dove molti hanno espresso il proprio dolore per la perdita. La comunità, profondamente scossa, ha iniziato a condividere ricordi e messaggi di sostegno alla famiglia.

I funerali di Annunziato Sichetti si svolgeranno martedì prossimo, alle ore 15, nella chiesa di San Donato, dove amici e colleghi si riuniranno per dargli un ultimo saluto e per onorare la sua memoria. La sua morte lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nel mondo imprenditoriale locale, dove era molto stimato e rispettato.

L’inaspettata dipartita di Sichetti ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di apprezzare ogni momento. In attesa dei funerali, la comunità si prepara a un momento di riflessione e commemorazione per un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla crescita del territorio.