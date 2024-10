Tragedia in una falegnameria: 74enne muore schiacciata da un attrezzo pesante

La donna stava aiutando il marito a spostare vecchi strumenti, quando una saldatrice l'ha travolta e ferita mortalmente.

Un drammatico incidente ha stroncato la vita di una donna di 74 anni a Castel di Sangro, in provincia de L'Aquila. La vittima, insieme al marito, si trovava in una falegnameria dismessa di loro proprietà, dove erano intenti a spostare diversi attrezzi. Nel corso delle operazioni, una pesante saldatrice è caduta addosso alla donna, colpendola fatalmente.

Secondo le prime ricostruzioni, i coniugi stavano cercando di liberare lo spazio da strumenti e macchinari ormai inutilizzati, quando l'attrezzo ha improvvisamente perso stabilità, travolgendo la 74enne. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al vicino ospedale di Castel di Sangro. Purtroppo, il suo stato di salute è rapidamente peggiorato e, viste le sue condizioni critiche, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Sulmona, dove è deceduta durante la notte a causa dei gravi traumi riportati, soprattutto alle costole e ad altre parti del corpo.

L'incidente ha sconvolto la comunità locale e ha aperto interrogativi sulla dinamica dell’accaduto. I carabinieri di Castel di Sangro hanno avviato un'indagine per chiarire i dettagli dell'evento. Al momento, la Procura della Repubblica di Sulmona sta valutando se disporre l’autopsia sul corpo della donna per accertare ulteriormente le cause del decesso.

Questa tragedia ha riportato l'attenzione sul tema della sicurezza, anche negli ambienti domestici o non più attivi come la falegnameria in questione. La mancanza di strumenti adeguati per maneggiare carichi pesanti, soprattutto in strutture datate e non più operative, può trasformarsi in un pericolo mortale, come dimostra questo fatale incidente.

Le autorità continuano a indagare per stabilire eventuali responsabilità e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.