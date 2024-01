Tragedia lungomare: Muore in Ospedale Maria Pagliara, Investita ieri Mattina

La donna di 82 anni non ha resistito ai traumi riportati nell'incidente vicino alle strisce pedonali

Maria Pagliara, 82 anni, di Silvi, è deceduta in ospedale ieri sera in seguito all'investimento subito ieri mattina vicino alle strisce pedonali sul lungomare. La donna era stata ricoverata in condizioni gravi presso l'ospedale Mazzini di Teramo poco dopo l'incidente.

Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'avevano trasportata d'urgenza a Teramo tramite eliambulanza. La vittima, secondo testimonianze, è stata investita da un'auto condotta da una donna che non l'aveva notata mentre attraversava la strada, accecata dal sole.

L'incidente ha causato gravi traumi a Maria Pagliara, i quali purtroppo si sono rivelati fatali. La comunità esprime il proprio cordoglio per la perdita della donna e la famiglia è ora chiamata a affrontare il dolore di questa tragica situazione.