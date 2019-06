Tragedia nei campi, 75enne muore travolto dal trattore

Un incidente con il trattore è costato la vita a Valentino D’Aloisio, 75 anni, pensionato di Liscia (CH), l'incidente è accaduto in contrada Caduna a Liscia, sulla strada che dal paese porta a Roccaspinalveti.

All'incidente ha assistito impotente la moglie dell'uomo che non ha potuto far altro che allertare i soccorsi.

Un’ambulanza del 118 è giunta dall’ospedale di Gissina i sanitari non hanno potuto far nulla per l'uomo che non constatarne il decesso.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di San Buono, per ricostruire la dinamica dell'incidente, che da una prima ricostruzione sembrerebbe essere stato causato da un malore che avrebbe fatto sbandare il mezzo agricolo con il successivo ribaltamento che ha travolto il pensionato.