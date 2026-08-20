Tragedia nel Pescarese, 54enne trovato morto: ipotesi puntura di calabrone

Il corpo dell’uomo è stato trovato nelle campagne di Loreto Aprutino: inutili i soccorsi del 118, accertamenti sulla possibile reazione allergica fatale improvvisa.

Tragedia nelle campagne di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, dove un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una grave reazione allergica provocata dalla puntura di un calabrone, che potrebbe aver determinato uno shock anafilattico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse immediatamente estremamente gravi e il personale sanitario ha avviato tutte le procedure previste per tentare di salvarlo.

Il 54enne è stato intubato e sottoposto alle manovre di rianimazione, proseguite secondo i protocolli di emergenza. Nonostante i tentativi dei soccorritori, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

Un elemento riscontrato durante l'intervento avrebbe indirizzato i primi accertamenti verso l'ipotesi dello shock anafilattico. I sanitari avrebbero infatti rilevato la presenza di un edema alla glottide, un quadro che potrebbe risultare compatibile con una reazione allergica particolarmente violenta.

Tra le possibilità prese in considerazione figura quindi la puntura di un calabrone, ma al momento si tratta esclusivamente di una prima ricostruzione e saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione che cosa abbia provocato la morte del 54enne.

Le reazioni anafilattiche possono manifestarsi rapidamente dopo il contatto con una sostanza alla quale una persona è fortemente allergica. Nel caso delle punture di api, vespe e calabroni, nei soggetti sensibili il veleno può provocare una risposta sistemica dell'organismo, con difficoltà respiratorie e un rapido peggioramento delle condizioni generali.

Nel caso avvenuto a Loreto Aprutino, saranno comunque gli accertamenti disposti dalle autorità a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e a verificare l'eventuale collegamento tra una puntura d'insetto e il decesso.

Restano quindi aperte le indagini per ricostruire gli ultimi momenti dell'uomo e individuare con certezza le cause della morte. Al momento l'ipotesi principale rimane quella di uno shock anafilattico, mentre gli elementi raccolti sul posto saranno sottoposti agli approfondimenti necessari.