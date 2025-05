Tragedia nel cantiere: Vigili del Fuoco trovati dopo 50 ore

Dopo oltre due giorni di ricerche incessanti, recuperati i corpi dei due Vigili del Fuoco travolti dal crollo a San Martino sulla Marrucina

Dopo oltre cinquanta ore di incessanti operazioni di ricerca, sono stati finalmente recuperati i corpi dei due Vigili del Fuoco rimasti sepolti sotto le macerie a San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti. L'incidente è avvenuto durante un intervento per spegnere un incendio in un edificio in ristrutturazione, quando una parte della struttura è improvvisamente crollata, intrappolando i due operatori.

Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta, affrontando condizioni estremamente difficili a causa della precarietà dell'edificio e del rischio di ulteriori cedimenti. L'area è stata messa in sicurezza per permettere il recupero delle salme, avvenuto con l'ausilio di attrezzature specializzate e sotto la supervisione di ingegneri strutturali.

Le vittime, entrambe con anni di esperienza nel Corpo dei Vigili del Fuoco, erano molto conosciute e stimate nella comunità locale. La notizia ha suscitato profonda commozione e cordoglio, non solo tra i colleghi ma anche tra i cittadini, che si sono stretti attorno alle famiglie colpite da questa tragica perdita.

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per accertare le cause del crollo e verificare eventuali responsabilità. Al momento, si ipotizza che l'incendio possa aver compromesso la stabilità della struttura, già indebolita dai lavori di ristrutturazione in corso.

Il Ministro dell'Interno ha espresso il proprio cordoglio e ha annunciato che verranno rafforzate le misure di sicurezza per gli interventi in edifici a rischio, al fine di prevenire simili tragedie in futuro. Nel frattempo, le comunità locali stanno organizzando iniziative per commemorare i due Vigili del Fuoco e onorare il loro sacrificio.