Tragedia nel teatino, muore a 26 anni schiacciato dal Quad

E' morto schiacciato dal quad, la sua grande passione: Mirco Cocco, 26 anni, di Guardiagrele, un diploma in ragioneria, ha perso al vita nel tardo pomeriggio a Fara a Filiorum Petri, lungo la strada comunale che collega Fara a Roccamontepiano.

L'incidente si è verificato all'altezza di Colle S. Donato, nel territorio farese: il giovane era su un quad Polaris, proveniente da Roccamontepiano, quando in un tratto in curva, complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia, il mezzo è sbandato, ha preso un terrapieno, si è ribaltato e non gli ha dato scampo.

Sul posto della tragedia oltre agli uomini dei soccorsi si sono portati i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare così le cause che hanno portato al ribaltamento del quad.

Il ragazzo indossava il casco ma gli è stato fatale il trauma toracico ovvero lo schiacciamento provocato dal mezzo sul quale viaggiava.