Tragedia notturna a Roseto: 56enne perde la vita in un incidente

Un uomo di 56 anni è deceduto a Roseto degli Abruzzi dopo aver perso il controllo della sua Smart, probabilmente a causa di un malore, finendo contro una panchina in marmo lungo la SS150.

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, intorno alle 00:30, un tragico incidente ha scosso la comunità di Roseto degli Abruzzi. Un uomo di 56 anni, alla guida di una Smart, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la SS150, nei pressi del cimitero cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista potrebbe aver accusato un malore, causando l'uscita di strada dell'auto, che è salita sul marciapiede e ha impattato violentemente contro una panchina in marmo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto, i sanitari del 118 provenienti da Roseto e Giulianova, e i Carabinieri delle stazioni di Pineto e Giulianova. Nonostante i tentativi di rianimazione cardiopolmonare effettuati dal personale medico, per l'uomo non c'è stato nulla da fare; al loro arrivo, era già privo di vita. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato, successivamente rimosso da un carroattrezzi. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Questo tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti mortali avvenuti nella zona negli ultimi anni. Nel marzo 2022, il luogotenente dei Carabinieri Maurizio Rapagna, 58 anni, perse la vita in un incidente stradale lungo la strada provinciale 62 a Roseto degli Abruzzi. Anche in quel caso, si ipotizzò un malore come causa della perdita di controllo del veicolo.

Le autorità locali invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione durante la guida, soprattutto nelle ore notturne, e a sottoporsi a controlli medici periodici per prevenire malori improvvisi che possano compromettere la sicurezza stradale.