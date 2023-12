Tragedia notturna lungo la Fondovalle Alto Sangro: Tre cavalli in fuga investiti da auto e camion

Una notte di tragedia lungo il chilometro 13 della strada 652 Fondovalle Alto Sangro ha visto la morte di tre cavalli fuggiti da un allevamento privato. Gli equini sono stati investiti prima da un'auto e successivamente da un camion, causando gravi conseguenze.

Il bilancio dell'incidente include il decesso dei tre cavalli e il ferimento del conducente di uno dei due veicoli coinvolti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro per i rilievi di rito e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il personale veterinario della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha ispezionato le carcasse dei cavalli, constatando il decesso degli animali.

Gli accertamenti dei carabinieri si concentrano ora sulla proprietaria dell'allevamento da cui sono fuggiti i cavalli. La donna rischia una denuncia per omessa custodia e malgoverno di animali, mentre si cerca di comprendere le circostanze che hanno portato alla fuga degli equini e all'incidente mortale. La vicenda si presenta come un doloroso episodio di irresponsabilità che ha causato la perdita di vite animali e un ferito tra gli esseri umani coinvolti.