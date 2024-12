Tragedia sfiorata a Pescara: investita giovane studentessa, è grave ma viva

Un’incidente devastante a Pescara ha coinvolto una studentessa appena uscita da scuola: condizioni gravissime ma la ragazza è ancora in vita grazie ai tempestivi soccorsi.

Un grave incidente ha scosso la città di Pescara, dove una giovane studentessa delle scuole superiori è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada, riportando ferite gravissime. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Falcone e Borsellino, una delle arterie principali della città. La ragazza, appena uscita da scuola, stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una vettura che, per cause ancora in fase di accertamento, non è riuscita a evitarla.

Subito dopo l’incidente, è stato lanciato un allarme per chiamare i soccorsi, e sul posto sono giunti tempestivamente i mezzi del 118. Le condizioni della ragazza erano inizialmente disperate, tanto che i sanitari hanno dovuto eseguire delle manovre rianimatorie sul luogo dell’incidente. Nonostante le difficoltà iniziali, grazie alla perseveranza dei medici, la giovane ha mostrato segni di recupero, venendo successivamente trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pescara.

Le sue condizioni sono tuttora critiche, ma i medici non hanno ancora emesso un pronostico definitivo. La Polizia Municipale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso, e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

L'incidente ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti e i passanti, e i genitori della giovane coinvolta sono stati informati del drammatico accaduto. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, già spesso teatro di episodi simili, e la comunità si augura che vengano adottate misure urgenti per prevenire simili tragedie.