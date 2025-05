Tragedia sfiorata a scuola: 16enne si ferisce gravemente

Un adolescente di Vasto si è procurato una profonda lesione al braccio cercando di superare il cancello dell'istituto scolastico; trasportato d'urgenza in ospedale.

Un grave incidente ha coinvolto questa mattina un adolescente di 16 anni nei pressi di un istituto scolastico superiore di Vasto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tentato di scavalcare il cancello dell'edificio scolastico, ferendosi seriamente a un braccio.

L'episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando lo studente, per ragioni ancora da chiarire, ha cercato di accedere all'interno dell'area scolastica attraverso il superamento della recinzione. Durante l'azione, avrebbe subito una profonda ferita al braccio, presumibilmente causata da elementi metallici sporgenti o da una caduta accidentale.

I soccorritori del 118, allertati immediatamente, sono intervenuti sul posto per prestare le prime cure. Considerata la gravità della lesione, è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che ha trasportato il ragazzo all'ospedale "Ss. Annunziata" di Chieti, dove è stato affidato al reparto di chirurgia vascolare. Le condizioni del giovane, sebbene serie, non sarebbero critiche, e non si teme per la sua vita.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per comprendere le circostanze esatte dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, vi è quella di un ritardo all'ingresso scolastico o di una chiusura temporanea del cancello, che avrebbe indotto lo studente a tentare l'accesso in modo alternativo. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di un gesto imprudente o di una sfida tra coetanei.

L'evento ha suscitato preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico, riaprendo il dibattito sulla sicurezza degli accessi agli edifici scolastici e sulla necessità di una maggiore vigilanza durante gli orari di entrata e uscita degli studenti. Le autorità scolastiche, in collaborazione con gli enti competenti, stanno valutando l'implementazione di misure preventive per evitare il ripetersi di simili incidenti.

Al momento, il ragazzo è sotto osservazione medica, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.