Tragedia sui binari: due lupi travolti dal treno shock in Abruzzo

Intervento immediato di veterinari, ferrovie e polizia locale con stop temporaneo alla circolazione ferroviaria per consentire accertamenti tecnici, rimozione animali e ripristino sicurezza linea.

Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati investiti e uccisi da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Teramo–Giulianova. L’impatto si è verificato nella zona di Villa Pavone, nel tratto compreso tra il capoluogo e la fermata di San Nicolò-Castellalto, in prossimità del chilometro ferroviario 23, area già nota per l’attraversamento della fauna selvatica.

Dopo la segnalazione dell’accaduto, sul posto sono intervenuti gli operatori del Servizio Veterinario della Asl di Teramo, affiancati dal personale di RFI e dal vice commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese, che hanno coordinato le attività di recupero delle carcasse e i necessari rilievi tecnici. Le procedure hanno richiesto particolare attenzione per verificare eventuali danni alla linea e garantire condizioni di sicurezza prima della riapertura.

Per consentire le operazioni, il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso, con una breve interruzione della circolazione fino al completamento della rimozione degli animali e delle verifiche di rito. L’episodio riporta l’attenzione sul tema degli investimenti di fauna selvatica lungo le infrastrutture di trasporto, fenomeno che periodicamente interessa le tratte regionali e che richiede monitoraggi costanti e misure di prevenzione dedicate.