Tragedia sui binari: uomo travolto da treno, caos sulla Pescara-Bari

Un uomo perde la vita a Trani, ipotesi suicidio. Disagi per i viaggiatori: ritardi, cancellazioni e deviazioni su tutta la dorsale adriatica.

Una drammatica vicenda ha sconvolto la circolazione ferroviaria lungo la linea adriatica nella giornata di mercoledì 14 maggio. Intorno alle 12:20, un uomo di circa 40 anni è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Trani, lungo la tratta Pescara-Bari. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza un gesto volontario. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura di Trani .

L'incidente ha avuto gravi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La linea è stata interrotta per consentire i rilievi delle autorità competenti, causando ritardi fino a due ore e mezza per i treni ad Alta Velocità e Intercity, oltre alla cancellazione e limitazione di numerosi convogli regionali .

Trenitalia ha comunicato che la circolazione sta riprendendo gradualmente. Tuttavia, diverse tratte hanno subito modifiche:

L' Intercity 605 Milano-Lecce ha terminato la corsa a Pescara . I passeggeri sono stati invitati a proseguire con i primi treni utili, assistiti dal personale di Trenitalia.

Il treno Roma-Taranto ha concluso il viaggio a Foggia . Anche in questo caso, i viaggiatori hanno ricevuto supporto per proseguire il viaggio.

L' Intercity 612 Lecce-Milano è stato cancellato tra Bisceglie e Pescara . I passeggeri in partenza da Bisceglie possono utilizzare l'Intercity 614 Lecce-Milano delle 11:54.

Il treno Taranto-Roma ha avuto origine da Foggia. I passeggeri in partenza da Bari e Barletta possono utilizzare il Frecciarossa Bari-Milano delle 16:30 fino a Foggia, dove proseguiranno con l'Intercity delle 14:50 Taranto-Roma Termini. Coloro che partono da Taranto e Gioia del Colle possono utilizzare il regionale Taranto-Bari delle 14:44 fino a Bari, dove troveranno proseguimento con il Frecciarossa Bari-Milano delle 16:30 fino a Foggia, proseguendo poi con l'Intercity Taranto-Roma delle 14:40 .

Le autorità hanno disposto il blocco totale della circolazione per permettere gli accertamenti. I passeggeri del treno coinvolto sono stati fatti scendere e trasferiti a bordo di autobus sostitutivi verso Giovinazzo e Molfetta .

La Polizia ferroviaria è intervenuta sul luogo dell'incidente, effettuando i rilievi e raccogliendo elementi per l’indagine. Il medico legale ha constatato il decesso dell'uomo. Alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto avvicinarsi al passaggio a livello pochi istanti prima dell’impatto, rafforzando l'ipotesi del suicidio .

L'incidente ha causato pesanti disagi per i viaggiatori, con ritardi e cancellazioni su tutta la dorsale adriatica. La situazione è in fase di normalizzazione, ma si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato dei propri treni prima di mettersi in viaggio.