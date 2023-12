Tragedia sul Lavoro: Operaio 58enne Schiacciato da una Pedana in Azienda

Ieri pomeriggio, un tragico incidente sul lavoro ha segnato la morte di Fabio Di Fabrizio, operaio di 58 anni residente a Penne (Pescara). L'incidente è avvenuto presso un'azienda di Collecorvino (Pescara), dove la vittima lavorava come dipendente di una ditta specializzata nell'allestimento di cantieri edili.

L'uomo si trovava nella sede dell'azienda, situata in via dell'Artigianato, e stava effettuando operazioni di carico su un veicolo pesante. In circostanze ancora da accertare, la pedana del mezzo ha improvvisamente schiacciato l'operaio. Dopo l'incidente, Fabio Di Fabrizio è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, l'operaio ha perso la vita nel corso della notte a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente. Attualmente, le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara), intervenuti immediatamente sulla scena insieme al personale della Asl per chiarire le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.