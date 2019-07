Tragedia sul campo di calcetto, 32enne muore mentre gioca

Una tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri a Martinsicuro, dove Salvatore D’Ardia 32 anni è morto mentre giocava a calcetto. il giovane uomo era originario di Torre del Greco, ma era residente a Martinsicuro (in provincia di Teramo) dove lavorava.

Il giovane era in campo quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. E’ stato prontamente soccorso dal gestore dei campi con un defibrillatore in attesa dei soccorsi purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e il giovane poco dopo è spirato, con ogni probabilità, a causa di un arresto cardiaco.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri di Alba Adriatica. La salma del 32enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo per l’autopsia.