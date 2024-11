Tragedia sul lungomare: bimbo di 12 anni cade dal balcone

Le indagini dei carabinieri rivelano che la caduta dal balcone è stata un gesto volontario. Il bambino è attualmente in gravi condizioni, ricoverato a Teramo.

Una tragedia evitata per miracolo ha scosso la comunità del lungomare, dove un bambino di 12 anni è precipitato dal quarto piano di un'abitazione. Inizialmente sembrava un incidente, ma le indagini dei carabinieri hanno portato a una conclusione scioccante: non si è trattato di una caduta accidentale, ma di un gesto volontario. Il bambino, che fortunatamente ha sopravvissuto all’impatto, è stato trasportato in ospedale a Teramo, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Alba Adriatica e del Nucleo investigativo di Teramo, sotto la supervisione del magistrato di turno, hanno raccolto elementi che suggeriscono che la caduta sia stata una decisione consapevole da parte del minore. Le prime informazioni raccolte non indicano l’intervento di terzi, ma gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi eventi significativi della vita del ragazzo, cercando di capire cosa possa averlo spinto a compiere un atto tanto estremo.

Al momento, le autorità non escludono ulteriori sviluppi, ma continuano a monitorare ogni aspetto della vicenda per fornire una spiegazione definitiva. Si stanno esaminando fattori personali e familiari che potrebbero aver influenzato il comportamento del giovane, senza però escludere alcuna possibilità.

La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra la popolazione locale, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, nella speranza di un recupero. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle cause di questa tragedia.