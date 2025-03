Tragedia sull'A14: scontro fatale tra camion e furgone, un morto

Incidente mortale sull'autostrada A14 tra Francavilla al Mare e Ortona: scontro tra camion e furgone causa una vittima, traffico bloccato.

Questa mattina, intorno alle 9:30, un grave incidente ha coinvolto un camion e un furgone al chilometro 392 dell'autostrada A14, tra i caselli di Francavilla al Mare-Pescara Sud e Ortona. Il tamponamento è avvenuto in corrispondenza di una coda segnalata per un cantiere di lavori di ripristino dei danni alla carreggiata. Purtroppo, il conducente del furgone ha perso la vita nell'impatto.

A seguito dell'incidente, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Bari, causando code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 7ª Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Per gestire l'emergenza, sono state attivate uscite obbligatorie e percorsi alternativi. Inoltre, la Protezione Civile ha distribuito acqua agli automobilisti in coda. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari è stato consigliato di uscire a Pescara Ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono state rese note le generalità della vittima. La situazione del traffico è in fase di normalizzazione, ma si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione e di informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio.

Questo tragico evento sottolinea l'importanza di rispettare le segnalazioni stradali e di mantenere alta la prudenza alla guida, specialmente in prossimità di cantieri e in condizioni di traffico intenso.