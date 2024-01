Tragedia sulla Fondovalle: Incidente Mortale tra Due Auto, un Uomo Perde la Vita

Una tragedia si è consumata a Castel Di Sangro, al confine con il Molise, in seguito a uno schianto tra due veicoli sulla Fondovalle Sangro. Giancarlo Rossi, 68 anni, alla guida di un'Audi, ha perso la vita sul colpo. L'incidente ha coinvolto altre quattro persone, lasciando quattro feriti di cui uno in condizioni gravi.

Il dramma si è verificato poco prima delle 18, scatenando l'intervento immediato del 118 e dei carabinieri di Castel di Sangro. Sul luogo dell'incidente, sono state individuate due auto coinvolte. Purtroppo, ogni sforzo da parte dei soccorritori è risultato inutile per Giancarlo Rossi, che è deceduto sul colpo. La moglie, passeggera nell'auto con lui al momento dell'impatto, è stata gravemente ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale di Isernia.

L'incidente ha lasciato anche altre tre persone coinvolte nell'altra vettura ferite, seppur non in condizioni gravi. Le indagini sono in corso per comprendere la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. La comunità di Castel Di Sangro si ritrova oggi a piangere la perdita di Giancarlo Rossi, colpita da un tragico evento che ha segnato la Fondovalle Sangro.