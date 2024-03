Tragedia sulla Riviera: L'Addio a Vincenzo e l'Incidente Catturato dalle Telecamere

Montesilvano piange la perdita di Vincenzo Mattucci, il 49enne montesilvanese tragicamente deceduto venerdì pomeriggio in uno schianto lungo il lungomare mentre guidava il suo scooter. Numerose persone hanno partecipato ai suoi funerali presso la chiesa di Sant’Antonio, tra cui la madre Ida, le sorelle Emanuela e Laila, e una nutrita rappresentanza dei tifosi del Pescara, squadra che Vincenzo seguiva con passione.

La cerimonia funebre è stata toccante, con i tifosi che hanno reso omaggio a Vincenzo facendo volare palloncini biancazzurri in cielo, e cori e fumogeni come se fossero allo stadio, celebrando un compagno che continuerà a essere sostenitore della squadra anche "da lassù".

Nel frattempo, l'autopsia ha rivelato che la causa della morte di Vincenzo è stata un grave trauma toracico. Gli esiti dell'esame autoptico, insieme alle indagini della polizia locale, chiariranno la dinamica precisa dell'incidente. Attualmente, l'unico indagato per omicidio stradale è un agente di commercio della città adriatica, conducente dell'auto che ha tamponato Mattucci.

Nel corso dell'autopsia, un perito di parte dell'indagato era presente. Mentre l'esame dell'alcoltest è risultato negativo e sono in corso esami tossicologici e verifiche sui cellulari dei conducenti coinvolti nell'incidente, le telecamere di sorveglianza di uno stabilimento vicino al luogo dell'incidente hanno catturato gli ultimi momenti di vita di Vincenzo Mattucci.

Le immagini mostrano Mattucci in sella al suo scooter, seguito dalla Mercedes bianca che, per cause ancora da chiarire, lo ha tamponato, facendogli perdere il controllo del veicolo. La sequenza continua con la Mercedes grigia, condotta da un uomo di Civitella Casanova, che non è riuscito ad evitare lo schianto nonostante un tentativo di sterzata.

Il tragico incidente ha attirato l'attenzione dell'amico e datore di lavoro di Vincenzo, Stefano Moretti, che ha chiamato i soccorsi insieme agli altri automobilisti coinvolti. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, Vincenzo Mattucci è stato dichiarato morto sul posto.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano e amavano.